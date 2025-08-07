Campeonas sin Barreras”: el programa que impulsa el deporte femenino en colegios públicos de Lima

En el Perú, menos de la mitad de las adolescentes practica deporte de manera regular, y muchas abandonan esta actividad entre los 13 y 17 años. Según la UNESCO, este alejamiento está vinculado a estereotipos de género, escasas oportunidades y la falta de espacios seguros. Para revertir esta situación, nace “Campeonas sin Barreras”, una iniciativa conjunta de Fútbol Más Perú y UNESCO Perú que busca empoderar a las jóvenes a través del deporte.

El programa se desarrolla en colegios públicos de Lima y ya beneficia a más de 300 estudiantes de cuarto de secundaria en distritos como Comas, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Su objetivo es claro: fomentar la inclusión, el liderazgo femenino y la convivencia escolar utilizando el deporte como herramienta de transformación social.

Las sesiones se integran en el horario habitual de Educación Física, pero van más allá del ejercicio físico. Incluyen dinámicas socioemocionales, entrega de materiales deportivos y, además, capacitaciones para docentes de las UGEL 02, 04 y 05 en prácticas pedagógicas inclusivas con enfoque de género.

“El deporte es una herramienta poderosa para transformar vidas y fortalecer liderazgos. Con ‘Campeonas sin Barreras’, buscamos que las niñas descubran su potencial y se reconozcan como agentes de cambio”, afirmó Guiomar Alonso, representante de la UNESCO en el Perú.

La urgencia de esta iniciativa está respaldada por cifras preocupantes. Un informe de la UNESCO indica que el 49 % de las adolescentes deja de practicar deporte durante la secundaria, una proporción seis veces mayor que en los varones. Esta desigualdad también se refleja en el alto rendimiento: figuras como Kimberly García, bicampeona mundial de marcha, o Fabiola Herrera, referente del fútbol femenino, han enfrentado múltiples barreras para abrirse paso en el deporte nacional.

El impacto del programa también se evidencia en los testimonios de las participantes. “Es un proyecto muy interesante y divertido. Me ayudó a desenvolverme mejor, hacer más amigos y conocerme a mí misma”, cuenta Alina, alumna de la I.E. Los Jazmines del Naranjal, en San Martín de Porres.

La iniciativa culminará en octubre con un Encuentro Sociodeportivo Interescolar, donde los equipos femeninos compartirán sus experiencias frente a sus comunidades. Más que una competencia, será una muestra de lo que sucede cuando las niñas cuentan con espacios seguros: no solo participan, también lideran y transforman su entorno.

