Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Steven Tyler puso en aprietos a Marcelo Motta y terminó en empate!

La última batalla de la noche enfrentó a Steven Tyler y Marcelo Motta en un duelo de rock que terminó en empate. Ambos participantes interpretaron un tema cargado de energía y dejaron al jurado sin una decisión definitiva.

Tras la presentación, el jurado elogió el dominio escénico del imitador de Steven Tyler. “Tu personaje está brutal, lo tienes dominado… el escenario es un entertainer”, comentaron, aunque también señalaron algunos detalles en los agudos. “Necesito que tus partes altas tengan más cuerpo y color”, añadieron.

Por su parte, Marcelo Motta recibió elogios por su evolución. “Hoy trajiste control sobre tu cuerpo, sobre la canción y sobre tus emociones”, destacaron, resaltando su crecimiento artístico.

También reconocieron la conexión del participante con el público. “Lo que has hecho es una complicidad única”, afirmaron, mientras otro miembro del jurado expresó: “Qué placer verte tocar la guitarra”.

La batalla estuvo marcada por la intensidad y el alto nivel interpretativo. Finalmente, tras la cuenta regresiva, todos los jurados coincidieron en el resultado. “Empate”, anunciaron, dejando el duelo sin ganador en el cierre del programa.

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