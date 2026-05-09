Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 9 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | CD Moquegua vs. ADT – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Cienciano – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Elche vs. Alavés – DSports y DGO
9:15 a.m. | Sevilla vs. Espanyol – DSports y DGO
11:30 a.m. | Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo – ESPN 3 y Disney Plus
2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Betis – DSports y DGO
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Liverpool vs. Chelsea – ESPN y Disney Plus
9:00 a.m. | Sunderland vs. Manchester United – ESPN y Disney Plus
9:00 a.m. | Fulham vs. Bournemouth – Disney Plus
9:00 a.m. | Brighton vs. Wolverhampton – Disney Plus
11:30 a.m. | Manchester City vs. Brentford – Disney Plus, Zapping y Claro TV+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Cagliari vs. Udinese – Disney+
11:00 a.m. | Lazio vs. Inter – ESPN y Disney Plus
1:45 p.m. | Lecce vs. Juventus – ESPN y Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Werder Bremen – Disney Plus
8:30 a.m. | Augsburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney Plus
8:30 a.m. | Stuttgart vs. Bayer Leverkusen – Disney Plus
8:30 a.m. | Rb Leipzig vs. St. Pauli – Disney Plus
11:30 p.m. | Wolfsburgo vs. Bayern uúnich – Disney Plus