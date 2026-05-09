Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 9 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 9 DE MAYO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | CD Moquegua vs. ADT – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Cienciano – L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Elche vs. Alavés – DSports y DGO

9:15 a.m. | Sevilla vs. Espanyol – DSports y DGO

11:30 a.m. | Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo – ESPN 3 y Disney Plus

2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Betis – DSports y DGO

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Liverpool vs. Chelsea – ESPN y Disney Plus

9:00 a.m. | Sunderland vs. Manchester United – ESPN y Disney Plus

9:00 a.m. | Fulham vs. Bournemouth – Disney Plus

9:00 a.m. | Brighton vs. Wolverhampton – Disney Plus

11:30 a.m. | Manchester City vs. Brentford – Disney Plus, Zapping y Claro TV+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Cagliari vs. Udinese – Disney+

11:00 a.m. | Lazio vs. Inter – ESPN y Disney Plus

1:45 p.m. | Lecce vs. Juventus – ESPN y Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Werder Bremen – Disney Plus

8:30 a.m. | Augsburgo vs. Borussia M’gladbach – Disney Plus

8:30 a.m. | Stuttgart vs. Bayer Leverkusen – Disney Plus

8:30 a.m. | Rb Leipzig vs. St. Pauli – Disney Plus

11:30 p.m. | Wolfsburgo vs. Bayern uúnich – Disney Plus

