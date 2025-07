Carlo Ancelotti es condenado a un año de cárcel por esta razón

Lo último. El técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por fraude fiscal, pues el DT italiano defraudó a la Hacienda española en el 2014 cuando estaba al mando del Real Madrid.

Según la sanción que ha recibido el técnico, él ocultó ingresos derivados de sus derechos de imagen a través de empresas fantasmas ubicadas en Islas Vírgenes y Reino Unido. El valor de estos ingresos están valorizados alrededor de 1 millón de dólares.

Si bien la Fiscalía exigía hasta 4 años y 9 meses de prisión y una multa de más de 3 millones de euros, el tribunal impuso la pena mínima permitida de un año y una multa de 386 mil euros, además, se le ha prohibido recibir ayudas, subvenciones o beneficios fiscales en los próximos tres años.

¿ANCELOTTI IRÁ A LA CÁRCEL?

Según la legislación española, se permite suspender penas menores a dos años a personas que no tienen antecedentes en delitos no violentos, es por ello que es casi probable que Ancelotti no vaya a la cárcel a cumplir su prisión efectiva.

Cabe mencionar que el actual técnico de la selección de Brasil, declaró que él siempre actuó según las indicaciones del Real Madrid y sus asesores fiscales, además, dejó saldada su deuda con Hacienda en diciembre de 2021 y pidió que se tomaran en cuenta los atenuantes de reparación y dilaciones indebidas.

