Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegan a acuerdo con club para disputar la Liga 1

El mercado de pases peruano registra un inesperado movimiento. Sport Boys oficializó un principio de acuerdo con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes están a un paso de integrarse al plantel de la ‘Misilera’ para el resto de la temporada 2026. Martín Noriega, administrador del club, ratificó que existe un compromiso verbal con ambos defensores.

Tras su reciente salida de Alianza Lima —enmarcada en investigaciones judiciales por presunta agresión sexual—, el arribo de ambos futbolistas al Callao se maneja con cautela. La dirigencia rosada diseña contratos estratégicos que priorizan la defensa de la institución ante cualquier contingencia legal.

Noriega detalló en RPP que las propuestas formales incluirán cláusulas de protección institucional. “Hemos conversado y llegamos a un entendimiento. Estamos estructurando documentos que salvaguarden al club ante eventualidades vinculadas a sus procesos en curso”, precisó el directivo.

Más allá del ámbito contractual, Sport Boys fundamenta este fichaje en una evaluación. La administración confía en que los jugadores resolverán su situación jurídica y aportarán jerarquía tanto al equipo como a la selección peruana.

Al interior del club, esta decisión cuenta con el respaldo del área legal y el visto bueno del cuerpo técnico, que ve con optimismo la llegada de ambos jugadores. El vínculo inicial se extenderá hasta el cierre del Torneo Clausura, con una opción de renovación para 2027 sujeta a objetivos deportivos y conducta disciplinaria.

