Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa vence a Bad Bunny y se queda con la batalla!

La batalla entre Bad Bunny y el consagrado Gilberto Santa Rosa dejó en evidencia dos estilos completamente distintos sobre el escenario. Mientras el retador apostó por una versión enérgica, el jurado coincidió en que aún falta trabajar la actitud y presencia característica del “Conejo Malo”.

Durante la devolución, se destacó que el desempeño vocal del imitador de Bad Bunny estuvo por debajo en afinación y que su interpretación no terminó de transmitir esa seguridad natural del artista original. “No tiene que hacer tanto para demostrar que su presencia es magnética”, señalaron.

Por otro lado, Gilberto Santa Rosa volvió a demostrar por qué mantiene su lugar como consagrado. Su presentación fue elogiada por su calidad vocal y manejo escénico, aunque recibió una observación puntual sobre el uso del vibrato, que debe controlarse para ajustarse aún más al estilo del salsero.

Finalmente, el jurado no dudó: los tres votos fueron para Gilberto Santa Rosa, quien se queda con la silla de consagrado y reafirma su dominio en la competencia.

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