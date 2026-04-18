Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta se mantiene firme y supera a Jorge Gatto en una batalla exigente!

El consagrado Marcello Motta volvió a defender su lugar con autoridad frente a Jorge Gatto, en una batalla donde la exigencia vocal y emocional marcó la diferencia.

Jorge Gatto logró destacar por su elegancia, presencia escénica y conexión con el público, elementos que fueron reconocidos por el jurado. Sin embargo, también se señalaron aspectos clave a mejorar, como la falta de matices en la interpretación y algunos pasajes planos que limitaron el impacto emocional de su presentación.

Además, ciertos problemas de afinación y un timbre más brillante de lo esperado jugaron en su contra frente a un personaje que exige precisión técnica.

Por su parte, Motta sostuvo su nivel competitivo y terminó inclinando la balanza a su favor. Con decisión unánime, el consagrado se queda en competencia y reafirma su solidez en el escenario.

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