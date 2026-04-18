Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Los Hermanos Zañartu y Pedro Infante se juegan todo en un esperado desempate!

Luego de un empate que dejó al jurado sin una decisión definitiva, Los Hermanos Zañartu y Pedro Infante vuelven al escenario para enfrentarse en un duelo decisivo.

El cuarteto criollo, decidido a dejar en alto la música peruana, reafirmó su compromiso con el género y su identidad artística. Para ellos, más allá del resultado, el objetivo ha sido demostrar que la música criolla sigue vigente y capaz de competir al más alto nivel.

Con esa convicción, interpretaron “Si me quedo, qué me das”, apostando por una presentación cargada de sentimiento, armonía vocal y conexión con el público.

Por su parte, Pedro Infante se prepara para responder en este desempate con el mismo nivel que lo llevó a igualar la contienda, en un enfrentamiento que promete ser tan reñido como emotivo.

La decisión final aún está pendiente y todo queda en manos del jurado, que deberá definir quién se queda con la victoria en una de las batallas más intensas de la temporada.

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