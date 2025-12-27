César Vallejo anuncia salida de 17 jugadores tras no ascender a la Liga 1

El Club Deportivo Universidad César Vallejo confirmó la salida de 17 jugadores de su plantel luego de no lograr el ascenso a la Liga1 para la temporada 2026.

El cuadro trujillano, que descendió en 2024, apostó por volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol peruano, pero no consiguió el objetivo en la Liga2.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje en redes sociales, donde la directiva “poeta” agradeció el profesionalismo y la entrega de los futbolistas que dejan la institución.

“Se cierra una etapa y solo queda agradecer el compromiso mostrado defendiendo nuestros colores“, señaló el club en su pronunciamiento oficial.

¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒! 🤝🏼



Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.#VallejoEsTrujillo 🟠🔵🟠 pic.twitter.com/iJtBEW1HEk — UCV – Club Deportivo (@clubucv) December 26, 2025

César Vallejo aspiraba a campeonar en la Liga2 o alcanzar uno de los cupos de ascenso; sin embargo, vio frustradas sus opciones tras caer ante FC Cajamarca en la final del torneo.

Ante este panorama, la dirigencia inició una reestructuración profunda del plantel con miras a afrontar la próxima temporada y buscar el regreso a la élite del balompié nacional.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: