Capitán de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz, condena agresiones en Sudamericana

La cancelación del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, continúa generando repercusiones. Esta vez fue el capitán azul, Charles Aránguiz, quien alzó la voz y compartió un mensaje de apoyo a los hinchas afectados por los hechos de violencia ocurridos en el estadio argentino.

“Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, escribió el mediocampista a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El experimentado jugador manifestó su preocupación por los seguidores agredidos en medio de los disturbios: “Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a este dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares”.

Aránguiz cerró su mensaje con una frase contundente: “Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”.

La postura del capitán se suma al reciente comunicado emitido por la CONMEBOL, que condenó enérgicamente los hechos de violencia y advirtió que el caso ya está en manos de su Unidad Disciplinaria para la aplicación de sanciones.

