Christian Cueva se pronuncia tras ser acusado de participar en “fiesta escandalosa” de 18 horas en Guayaquil

El mediocampista peruano Christian Cueva volvió a ser noticia en Ecuador, aunque esta vez fuera de los campos de juego. Tras su buen desempeño en la victoria de Emelec ante Técnico Universitario por la Liga Pro, su nombre apareció en los medios ecuatorianos que lo vinculaba a una supuesta “fiesta escandalosa” de 18 horas en la exclusiva urbanización Ciudad Celeste, en Samborondón, Guayaquil.

De acuerdo con medios ecuatorianos, varios jugadores del club habrían participado en la reunión, donde vecinos denunciaron música a alto volumen, consumo de alcohol y presencia masiva de personas. Incluso, señalaron haber escuchado cánticos alusivos al delantero José “Tin” Angulo.

CUEVA NIEGA PARTICIPACIÓN

Sin embargo, Cueva negó rotundamente su participación en dicho evento. A través de sus redes sociales, el futbolista difundió una carta notarial enviada al diario Extra, en la que rechaza las acusaciones y exige una retractación en un plazo de 24 horas.

“He tenido conocimiento de la publicación en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec. Solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes. De no atender este requerimiento, iniciaré las acciones legales pertinentes”, se lee en el documento.

El jugador peruano reafirmó que se encuentra enfocado en su carrera deportiva y advirtió que su abogado Josué Aquiles González Medina está autorizado para representarlo en este proceso.

Con esta aclaración, Cueva busca desligarse de las versiones que lo involucran en la polémica y proteger tanto su imagen personal como la de Emelec, club que atraviesa una etapa clave en el torneo ecuatoriano.

