Christian Cueva toma acciones legales contra Pamela López y le da plazo de 48 horas para rectificarse

Christian Cueva decidió tomar acciones legales contra Pamela López, madre de sus hijos, luego de que ella hiciera afirmaciones que, según él, dañan su imagen. El futbolista envió una carta notarial en la que le da un plazo de 48 horas para retractarse públicamente, advirtiendo que, de no hacerlo, procederá con una demanda por difamación.

La noticia fue revelada en el programa “Ponte en la cola”, donde se informó que el documento fue remitido el pasado 13 de agosto, por lo que a López le restarían aproximadamente 24 horas para responder.

“El día 13 enviamos una carta notarial a la señora Pamela López para que se rectifique sobre las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado”, declaró la abogada de Cueva durante la transmisión.

La letrada también rechazó las versiones que señalan que el popular “Aladino” habría intentado comunicarse, a través de un tercero, con Paul Michael, actual pareja de Pamela López. “Lo negamos tajantemente. Le hemos dado el plazo de 48 horas para que se rectifique”, enfatizó.

