Clásico en el Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver el Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 9?

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Cremas y blanquiazules se enfrentan en el primer clásico del año este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental.

La U viene de empatar en Cutervo sin goles con Comerciantes Unidos. Este partido dejó a los cremas con 15 puntos y se ubican cuartos en el Torneo Apertura.

En tanto, Alianza viene de vencer 2-0 de local a Juan Pablo II. Con 20 unidades, el cuadro victoriano es el líder del campeonato. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del ‘clásico de los clásicos’ del fútbol peruano.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA?

Universitario y Alianza Lima se enfrentan este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, de Ate, a partir de la 8:00 p.m. Los hinchas cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre Universitario y Alianza Lima va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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