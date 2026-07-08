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ME CAIGO DE RISA

¡Paloma Fiuza evita estar junto a Renzo Schuller… y termina celebrando la victoria con Yiddá Eslava!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Las ocurrencias volvieron a apoderarse de Me Caigo de Risa durante una nueva ronda del juego de preguntas, donde los participantes debían responder únicamente formulando nuevas interrogantes sin romper la dinámica.

En esta ocasión, Paloma Fiuza protagonizó uno de los momentos más divertidos antes de iniciar su turno. Entre risas, le pidió a Peláez que no la colocara al lado de Renzo Schuller porque, según dijo, él la distraía y necesitaba concentrarse para seguir en competencia.

La bailarina intentó mantenerse enfocada mientras avanzaban las preguntas, aunque las bromas entre los participantes hicieron que el ambiente se llenara de risas.

Conforme el reto avanzó, Renzo Schuller no logró mantenerse en competencia y terminó quedando eliminado, dejando como ganadoras a Paloma Fiuza y Yiddá Eslava.

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