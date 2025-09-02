Club de Australia confirmó fichaje de Piero Quispe con este singular video

El club australiano Sydney FC hizo oficial el préstamo del mediocampista peruano Piero Quispe, quien llega desde el Pumas de México, al publicar en sus redes sociales un singular video.

En el clip se aprecian buenas intervenciones del jugador durante su paso por Pumas y por la selección peruana.

La decisión de emigrar a Australia llega en un momento clave para Piero Quispe, quien busca relanzar su carrera lejos de la Liga MX. En Pumas disputó solo algunos partidos, sin encontrar la continuidad que el exUniversitario esperaba.

Antes de confirmarse su alejamiento del cuadro mexicano, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, habló sobre la salida de peruano y le deseó toda la suerte del mundo. “Es una decisión personal, porque tenía otras opciones. Le deseo lo mejor”, remarcó.

Piero Quispe is Sky Blue 🇵🇪🔷 pic.twitter.com/325iNsBBAI — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

VIDEO RECOMENDADO