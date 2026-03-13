Comisión Disciplinaria sancionó a Jesús Rabanal y Jairo Concha: aquí todos los detalles

La Comisión Disciplinaria de la FPF suspendió a Jesús Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, así como a Jairo Concha, volante de la U, por los incidentes ocurridos después del partido frente a Sporting Cristal.

Al entrenador Jesús Rabanal le aplicaron cuatro fechas de sanción, por lo que se perderá los partidos ante UTC (fecha 7), Comerciantes Unidos (fecha 8), el clásico frente a Alianza Lima (fecha 9) y Deportivo Garcilaso (fecha 10).

En tanto, al mediocampista Jairo Concha le dieron dos fechas de sanción, es decir, volverá a tener actividad en el clásico frente a los blanquiazules. Por su parte, el defensa Caín Fara no recibió sanción y su procedimiento disciplinario fue archivado.

Como se recuerda, los involucrados ingresaron a un proceso de investigación tras el partido de la U contra Sporting Cristal de la fecha 4, en el que se registró un enfrentamiento de palabras con los hinchas rimenses.

Según el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia, se sanciona a aquellos que se vean involucrados en cometer “ofensas al honor”. Universitario de Deportes apelará la sanción contra Jesús Rabanal. No podrá hacer lo mismo con el castigo a Jairo Concha, porque – según lo establecido en el mencionado documento – las sanciones de hasta dos fechas son inapelables.

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