Valentina Valiente capítulo 37: ¡Valentina rechaza vivir con Don Edmundo pese a descubrir su origen!

Tras descubrir que es su nieta, Don Edmundo no duda en pedirle que se mude a su casa para recuperar el tiempo perdido y reconstruir el vínculo que les fue arrebatado durante años.

Sin embargo, Valentina, conmovida pero firme, decide escuchar a su corazón antes que a las circunstancias. Aunque agradece profundamente haber encontrado sus raíces y se muestra feliz de conocer su verdadera historia, deja claro que no puede dejar atrás a quienes han sido su familia todo este tiempo.

Para ella, sus hermanitos y la señora Dolores, quien la acogió y la crió con amor, representan un lazo igual de fuerte que la sangre. Su sentido de lealtad y gratitud pesa más que la comodidad o el lujo que podría ofrecerle la vida junto a su abuelo.

Lejos de rechazarlo, Valentina le abre un espacio en su vida, pero bajo sus propios términos: quiere compartir tiempo, escuchar historias y construir una relación, sin necesidad de abandonar su mundo actual.

Don Edmundo, visiblemente emocionado, entiende que el amor no se impone. Y aunque su deseo es tenerla cerca, comprende que el camino para recuperar a su nieta no será inmediato, sino paso a paso, respetando su historia y sus afectos.

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