Valentina Valiente capítulo 37: ¡Frida rechaza a Valentina y desata fuerte discusión con Don Edmundo!

La tensión en la casa de Don Edmundo alcanza un nuevo punto crítico tras una fuerte discusión con Frida, quien deja en claro su incomodidad con la presencia de Valentina.

Sin rodeos, Frida marca diferencias sociales y personales, asegurando que Valentina “no encaja” en ese entorno. Su postura es firme: considera que la convivencia traerá conflictos y propone que Don Edmundo le alquile un departamento aparte, lejos de la casa.

Sin embargo, Don Edmundo no está dispuesto a ceder. Con determinación, defiende a Valentina y deja claro que no permitirá que sea desplazada. Para él, no se trata de una invitada, sino de su nieta, alguien que finalmente ha vuelto a su vida tras años de ausencia.

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