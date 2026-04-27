Valentina Valiente capítulo 37: ¡Jenny y Bryan se besan en inesperado momento!

Jenny, comprometida con la recuperación de Bryan tras su salida del coma, lo acompaña paso a paso en sus ejercicios, motivándolo a avanzar con paciencia y determinación.

En medio de esa complicidad, un instante lo cambia todo. Sin planearlo, y dejándose llevar por la emoción del momento, ambos terminan besándose. Un gesto que revela sentimientos que quizás estaban guardados desde hace mucho tiempo.

El beso no solo marca un giro en su relación, sino que también abre una nueva etapa en medio del proceso de recuperación de Bryan.

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