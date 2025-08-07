Conar denuncia hackeo de su Instagram tras publicación de video de supuestos árbitros

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) emitió un comunicado denunciando el hackeo de su cuenta de Instagram luego de que los hackers publicaran un video en el que salen tres supuestos árbitros haciendo una grave denuncia: que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene secuestrado el sistema arbitral de nuestro país.

En el comunicado, difundido en las redes sociales de la FPF, la Conar señala que su cuenta de Instagram “fue vulnerada por terceros ajenos a la institución con fines maliciosos” y que “rechaza los contenidos publicados sin autorización, ya que no representan el pensamiento ni los valores de la institución”.

Asimismo, la entidad que reúne a los árbitros peruanos indica que “se han iniciado las acciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de este acto delictivo”.

EL MENSAJE DE LA CONAR Y EL VIDEO DE LOS SUPUESTOS ÁRBITROS

A continuación puedes ver el comunicado completo de la Conar, así como el video que hasta el momento sigue publicado en su cuenta oficial de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONAR FPF (@conar.peru)

VIDEO RECOMENDADO