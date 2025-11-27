Copa Libertadores 2025: Palmeiras ya está en Lima y se prepara en el estadio de Alianza Lima

El Palmeiras ya está en Lima. El club brasileño se convirtió en el primero de los finalistas de la Copa Libertadores 2025 en llegar a la capital peruana, donde iniciará sus entrenamientos este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima. El plantel arribó la tarde del miércoles, procedente de Porto Alegre, tras la derrota por 3-2 frente al Gremio.

El Verdao llegó completo, pues incluyó a todos los futbolistas de su plantilla, incluso a los lesionados Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista, quienes forman parte de la delegación por un motivo más emocional que deportivo. La presencia de los tres busca fortalecer la cohesión del grupo. De ellos, solo Weverton, en la etapa final de recuperación de una fisura en la mano derecha, podría tener opciones de disputar la final.

Recepção calorosa da torcida que canta e vibra! É DECISÃO! 🟢⚪️#Palmeiras pic.twitter.com/10K3BRwodh — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2025

Por su parte, Paulinho y Lucas Evangelista se mantendrán junto al plantel, aunque sin posibilidades de actuar en el decisivo encuentro. El equipo se encuentra alojado en un hotel del distrito de San Isidro, donde permanecerá concentrado en las horas previas al choque por el título continental.

La delegación incluye también a sus principales figuras internacionales, como el goleador argentino José Manuel ‘Flaco’ López, el defensor y capitán paraguayo Gustavo Gómez y el lateral Joaquín Piquerez, quienes liderarán la preparación del cuadro paulista en suelo peruano.