Copa Perú: Unión Minas goleó en partido jugado en medio de intenso granizo

En el estadio más alto del mundo, el Daniel Alcides Carrión, el Unión Minas de Cerro de Pasco logró una histórica victoria de 4-0 sobre Tahuishco en un partido que quedó marcado por las extremas condiciones climáticas.

El equipo local arrancó con ventaja, ganando 2-0 en el primer tiempo gracias a los goles de Eduardo Chávez y Yamil Rupay. Sin embargo, al iniciar el segundo tiempo, una fuerte granizada cubrió por completo el gramado, convirtiendo el campo en un manto blanco. El árbitro Jesús Cartagena se vio obligado a suspender el encuentro por varios minutos, ya que la intensidad del granizo no cedía y las líneas del área, así como la línea central, no se podían distinguir.

El personal del estadio tuvo que intervenir para limpiar el campo y permitir la reanudación del juego. Tras la pausa, con el campo aún afectado por el clima, Unión Minas mantuvo su dominio. Denis Alania anotó el tercer gol, aprovechando el rechazo del arquero rival, mientras el partido se desarrollaba bajo una persistente granizada.

El colofón llegó cuando, tras una falta clara dentro del área, Jonh Barrueta convirtió el penal que selló el 4-0 definitivo. Para entonces, el clima había dado un giro inesperado: el granizo cesó y un intenso sol iluminó el estadio, acompañando la celebración de los jugadores y la afición.

Con este triunfo, el equipo pasqueño avanzó en la Copa Perú 2025. Ahora enfrentará al ASA FC de Lima este domingo 9 de noviembre en un partido único y en campo neutral.

