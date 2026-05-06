INPE se pronuncia tras reportaje de Punto Final sobre visitas a Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo

Tras la difusión del reportaje de Punto Final en el que se constató que dirigentes, candidatos y exfuncionarios acuden de forma constante al Penal de Barbadillo para reunirse con el expresidente Pedro Castillo, el INPE emitió un comunicado en el que aseguró que “se ciñe a lo señalado por la normatividad vigente aplicada desde hace años atrás”, es decir, descartó que haya tenido “un manejo parcializado en los horarios de las visitas de los internos” del mencionado centro penitenciario.

El INPE aseguró que los internos del Penal de Barbadillo tienen derecho a recibir visitas y que el número de visitantes lo determina el Consejo Técnico Penitenciario. Asimismo, mencionó que, de acuerdo al reglamento interno de dicho centro penitenciario, “un congresista puede visitar a un interno a cualquier hora del día en el marco del ejercicio de su función parlamentaria”.

En el comunicado, difundido en las redes sociales del INPE, informó que “las visitas extraordinarias se establecen de acuerdo a las necesidades de los internos, que aprobarlas es facultad del director del penal, y que los abogados pueden ingresar de lunes a viernes entre las 9:00 am y las 4:00 pm”.

REPORTAJE DE PUNTO FINAL SOBRE VISITAS EN EL PENAL DE BARBADILLO

El reportaje de Punto Final puso a la luz lo que viene ocurriendo en el Penal de Barbadillo, donde el expresidente Pedro Castillo viene cumpliendo prisión preventiva y una condena en primera instancia por conspiración a la rebelión: En el marco de la actual coyuntura electoral, dicho centro penitenciario se ha convertido, en la práctica, en un punto de coordinación política.

Y es que dirigentes, candidatos y exfuncionarios acuden de forma constante para reunirse con Pedro Castillo, entre ellos, el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, considerado su principal aliado, además de otras figuras como sus exministros Íber Maraví y Walter Ayala.

El reportaje también puso en evidencia la flexibilidad de las normas de visita al penal, mostrando cómo diversas delegaciones regionales y políticos ingresan con frecuencia para coordinar acciones y recibir lineamientos.

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