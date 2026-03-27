¿Cuándo y a qué hora juega Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026?

Bolivia vs. Irak se disputarán uno de los últimos cupos al Mundial 2026. La selección sudamericana sueña con volver a una cita mundialista luego de 32 años de ausencia. A continuación, conoce todos los detalles del partido válido por el repechaje.

Los altiplánicos dejaron en la fase previa del repechaje a Surinam con un marcador final de 2-1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros.

“Tuvimos mucha tenencia, pero lamentablemente sin gol. Después hicimos un replanteamiento importante y los jugadores sacaron el carácter, no se dieron por vencidos. Estamos en presencia de un plantel que no da por perdido nada, que no se desmoronó ante el 1-0 y sacó fuerzas de adentro”, dijo Óscar Villegas, seleccionador boliviano.

¿CUÁNDO JUEGA BOLIVIA VS IRAK?

El partido entre ambas selecciones está programado para jugarse el martes 31 de marzo en el estadio de Monterrey, en México.

¿A QUÉ HORA JUEGA BOLIVIA VS IRAK?

El encuentro que ha devuelto la esperanza de que Bolivia esté un paso más cerca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dará a las 10 de la noche (hora Perú), y definirá cuál de las dos selecciones entrará al Grupo I para el Mundial 2026, en el que ya se encuentran Noruega, Francia y Senegal.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO MUNDIAL EN EL QUE PARTICIPÓ BOLIVIA?

De ganar el partido, Bolivia volvería a un Mundial luego de su último performance en el Mundial de Fútbol de 1994, que se celebró en Estados Unidos. Recordemos que su clasificación se dio luego de que empatara 1-1 con Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil el 19 de septiembre de 1993.

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