Día y hora del Alianza Lima vs. Universidad Católica: mira dónde ver el partido por Copa Sudamericana

Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules irán por un nuevo triunfo en torneos internacionales en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los íntimos vienen de vencer de visita 1-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura, resultado que lo mantiene en el quinto lugar del campeonato con 8 puntos. Y en la Copa Sudamericana llegan de una histórica llave en la que se impuso a Gremio al ganarle 2-0 en Lima y empatar 1-1 en Porto Alegre.

En tanto, el cuadro ecuatoriano viene de empatar de visita 1-1 ante Orense por la liga del país norteño. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica a desarrollarse en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. UNIVERSIDAD CATÓLICA?

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de la 7:30 de la noche. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. UNIVERSIDAD CATÓLICA?

El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica va por la señal exclusiva de DSports y DGO. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

