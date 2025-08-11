Día y hora del Bolívar vs. Cienciano: mira dónde ver el partido por Copa Sudamericana

Cienciano visita a Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cusqueños irán por un nuevo triunfo en el torneo internacional en el Estadio Hernando Siles, en La Paz.

Los imperiales vienen de empatar de visita 1-1 con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura, resultado que lo mantiene en el décimo lugar del campeonato con 5 puntos. Y en la Copa Sudamericana llegan de una histórica fase de grupos en la que terminaron como líderes tras igualar en Brasil 1-1 con Atlético Mineiro.

En tanto, el cuadro boliviano viene de golear de local 5-0 a Real Tomayapo por la liga del país altiplánico. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Bolívar vs. Cienciano a desarrollarse en el Estadio Hernando Siles.

¿A QUÉ HORA JUEGA BOLÍVAR VS. CIENCIANO?

Bolívar y Cienciano se enfrentan este miércoles 13 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz a partir de la 5:00 de la tarde. Los hinchas bolivianos y cusqueños asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER BOLÍVAR VS. CIENCIANO?

El partido entre Bolívar y Cienciano va por la señal exclusiva de DSports y DGO. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

