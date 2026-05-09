Día de la Madre: cómo recuperar fotos antiguas con la inteligencia artificial de Google

En fechas como el Día de la Madre, muchas personas buscan volver a ver imágenes antiguas que con el tiempo se han deteriorado, sin saber que existen herramientas capaces de mejorarlas o incluso restaurarlas en cuestión de segundos.

Este nuevo escenario digital está transformando la relación con los archivos personales. Fotografías guardadas en álbumes físicos o en dispositivos antiguos pueden adquirir una nueva vida gracias a sistemas que trabajan con IA, por lo que en esta nota te enseñamos cómo hacerlo posible.

ASÍ PUEDES USAR LA IA PARA RECUPERAR FOTOS ANTIGUAS

La restauración de imágenes se ha vuelto más accesible con herramientas basadas en IA como el modelo Nano Banana 2, integrado en Gemini. Este sistema permite mejorar fotografías mediante instrucciones en lenguaje natural, como aumentar la resolución, corregir colores, eliminar manchas o reconstruir detalles dañados.

A diferencia de la edición tradicional, esta tecnología interpreta el contexto visual de la imagen y genera versiones optimizadas manteniendo su esencia original. Así, retratos familiares o recuerdos del Día de la Madre pueden recuperar nitidez y color, incluso si estaban deteriorados.

Además de restaurar, la IA también permite reinterpretar imágenes, creando variaciones visuales o ajustando elementos sin perder la identidad de las personas o escenas. Todo esto forma parte del ecosistema de Gemini, que busca facilitar la edición creativa y la preservación de recuerdos en la era digital.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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