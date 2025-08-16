Día y hora del Sport Huancayo vs. Universitario: dónde ver el Torneo Clausura

Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura. Los cremas irán por su quinto triunfo del campeonato en el Estadio IPD Huancayo.

La U viene de ganar de local 1-0 a Sport Boys, resultado que lo mantiene en el segundo lugar del Torneo Clausura con 13 puntos. No obstante, los cremas vienen golpeados, tras caer goleados en el Estadio Monumental 0-4 ante Palmeiras.

En tanto, el cuadro huancaíno viene de vencer de visita 0-1 ante ADT. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Sport Huancayo vs. Universitario a desarrollarse en el Estadio IPD Huancayo.

¿A QUÉ HORA JUEGA SPORT HUANCAYO VS. UNIVERSITARIO?

Universitario y Sport Huancayo se enfrentan este domingo 17 de agosto en el Estadio IPD Huancayo a partir de las 12:00 de la tarde. Los hinchas cremas y huancaínos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER SPORT HUANCAYO VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

