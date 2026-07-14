El dato de Mister Chip que le “bajó el dedo” a Argentina en la previa de la semifinal ante Inglaterra

El estadístico español Mister Chip encendió la polémica con una publicación horas antes del encuentro entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo. Él lanzó tres datos que encaraman a su país, España, como el favorito para ganar el torneo.

En el caso de Argentina, indicó que ningún seleccionado que llegó al campeonato liderando el ránking del máximo ente del fútbol se consagró campeón. Rápidamente, los hinchas de la albiceleste reaccionaron mencionando que el líder actual de ese ránking es España, pero el experto reiteró que su apunte se basa en lo registrado hasta antes del inicio de la Copa del Mundo y la selección argentina ocupó ese puesto hasta antes del 11 de junio.

En el caso de las otras selecciones que llegaron a las semifinales, indicó que “el vigente Balón de Oro nunca ha ganado la Copa del Mundo”, vaticinio que se ha cumplido considerando que el jugador que obtuvo ese reconocimiento fue el francés Ousmane Dembélé y este martes la selección gala quedó fuera de la final al caer 0-2 ante España.

Asimismo, Mister Chip señaló que “nunca una selección con técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo”. Entonces, al ser el alemán Thomas Tuchel el actual DT de los británicos, Inglaterra también se quedaría sin levantar el trofeo al final del campeonato.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ