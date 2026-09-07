El duro comunicado de Alianza Lima sobre los arbitrajes en la previa del clásico

Alianza Lima emitió un contundente mensaje a través de sus redes sociales rechazando los “reiterados errores arbitrales, en el campo de juego y en el VAR, que se vienen registrando en el Torneo Clausura 2026”.

En ese sentido, el club blanquiazul anunció que presentará un segundo reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), recordando que el primero lo interpuso después de la segunda fecha del campeonato.

“El club solicitará que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas”, se lee en el comunicado.

Cabe apuntar que este sábado Alianza Lima recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva a Universitario de Deportes, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este trascendental choque arranca a las 8:00 p.m.

Puedes ver el comunicado completo de Alianza Lima, difundido en sus diversas redes sociales, a continuación:

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