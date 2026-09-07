Voraz incendio de código 3 en almacén de Lince moviliza a 15 unidades de bomberos
Un incendio de grandes proporciones se ha producido en un almacén de balones de gas en Lince, ubicado en la avenida General César Canevaro. La emergencia ha movilizado a 15 unidades de bomberos y se estima que el siniestro alcance mayores proporciones.
El incidente fue atendido alrededor de las 9.00 p. m. del 7 de septiembre de 2026, y actualmente es catalogado como de código 3 por ser un incendio que necesita de más compañías y equipos médicos debido al alto peligro de propagación.
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