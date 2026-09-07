Ministro Astudillo protagoniza curioso exabrupto en Comisión de Defensa: “¿Cómo leo toda esta h…?”

La Comisión de Defensa y Orden Público del Senado peruano citó para esta tarde del lunes 7 de septiembre al ministro del Interior, César Astudillo, para que responda por las últimas acciones que el gobierno de Keiko Fujimori realiza para combatir la crisis de inseguridad ciudadana, las cuales han sido cuestionadas.

Sin embargo, antes de su exposición, ocurrió un curioso y desafortunado momento donde el ministro Astudillo dice una frase sin darse cuenta de que mantenía el micrófono activado en la mesa con los parlamentarios de la Cámara Alta del Congreso bicameral.

“Oe, ¿y cómo hago para leer toda esa h…?”, dice el titular del Interior luego de pedir una sesión reservada al presidente de la Comisión de Defensa, Francisco Calisto Giampetri.

Ministro César Astudillo expuso argumentos sobre pedido de facultades

Sin embargo, Astudillo también destacó en otros momentos durante su exposición sobre el balance del aún breve gobierno de Keiko Fujimori, como explicar la necesidad de emitir decretos de urgencia para mayores laboratorios para la Policía Nacional del Perú (PNP), la necesidad de expulsar extranjeros del territorio y la falta de comisarías a nivel nacional.

“Señores, en el Perú hay más venezolanos que aimaras, ya cerca de 2 millones de venezolanos, y de esos venezolanos, con mucho esfuerzo, hemos sacado a 1.635 expulsados del país. Ser ilegal en el país no es delito (…). Vamos a mandarlos por barcos y una muy buena cantidad”, declaró Astudillo.

También expuso que es importante mantener un estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan

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