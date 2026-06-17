El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal 1-1 con Congo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo usó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje tras el sorpresivo empate Portugal 1-1 con República del Congo en su debut en la Copa del Mundo.

“No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, señaló el popular CR7, quien tuvo una actuación considerada como discreta en su debut en la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.

Cabe apuntar que en el primer partido mundialista de este miércoles 17 de junio, Portugal igualó 1-1 con República del Congo. Para los lusos adelantó João Neves a los 6 minutos e igualó para los africanos Yoane Wissa a los 49 del primer tiempo. El choque se disputó en el Estadio Houston (Estados Unidos).

En la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo, los comandados por Cristiano Ronaldo enfrentarán a Uzbekistán. Este partido se desarrollará en el escenario arriba mencionado, el martes 23 de junio.

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