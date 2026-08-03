DRELM detecta miles de textos, equipos y materiales educativos abandonados en almacenes de UGEL

Antes del inicio de las clases, una inspección extraordinaria realizada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) en los almacenes de las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) reveló una preocupante acumulación de materiales, equipos y recursos adquiridos con fondos públicos que nunca llegaron a las instituciones educativas. El operativo evidenció un prolongado abandono de bienes destinados a fortalecer el servicio educativo en Lima Metropolitana.

Las intervenciones, efectuadas los días 1 y 2 de agosto, permitieron identificar más de 30 mil textos escolares correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, además de alrededor de 50 máquinas industriales, un centenar de monitores de computadora, materiales pedagógicos, uniformes, calzado, artículos de limpieza y otros implementos que permanecían almacenados desde hace varios años, pese a la demanda existente en los colegios públicos.

Frente a estos hallazgos, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, calificó la situación como inaceptable y sostuvo que los recursos financiados con dinero del Estado deben cumplir su finalidad en beneficio de estudiantes y docentes. En ese sentido, anunció que la DRELM solicitará la intervención del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República y promoverá las acciones administrativas y legales que permitan establecer responsabilidades por la gestión y distribución de estos bienes.

La supervisión también puso al descubierto situaciones que comprometen la seguridad en algunos almacenes. En la UGEL 03 se encontró material inflamable, como ácido muriático, lejía, aerosoles, cera y papelería, almacenado sin las condiciones adecuadas, lo que representa un riesgo para el personal y las instalaciones. Asimismo, en la UGEL 02 se detectaron bienes retenidos debido a procedimientos administrativos que aún no habían sido concluidos, principalmente por pagos pendientes a proveedores.

Las inspecciones forman parte de un proceso de supervisión impulsado por la DRELM, en concordancia con las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Educación para reforzar los mecanismos de control en las entidades públicas y garantizar una gestión más eficiente de los recursos destinados al sector educativo. El objetivo es verificar que los bienes adquiridos con presupuesto estatal lleguen de manera oportuna a las escuelas y se utilicen para mejorar el proceso de enseñanza.

ACCIONES REALIZADAS

Como parte de las medidas inmediatas, la DRELM inició un inventario integral en los almacenes de las siete UGEL de Lima Metropolitana y revisará los procesos logísticos relacionados con la adquisición y distribución de los bienes. La entidad señaló que reforzará los sistemas de seguimiento y control para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse y asegurar que los recursos públicos beneficien efectivamente a miles de estudiantes de la educación pública.