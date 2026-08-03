Ricardo Morán destaca impacto de Yo Soy: “Es el único programa descentralizado de la televisión peruana”

Yo Soy 2026 está cada vez más cerca de celebrar sus 15 años al aire y, durante una conferencia de prensa para dar inicio a Yo Soy 2026, Ricardo Morán destacó uno de los aspectos que han convertido al programa en un referente de la televisión peruana: su alcance nacional y la búsqueda de talento en todo el país.

El productor y jurado recordó que el formato ha recorrido diversas ciudades desde su estreno en 2012 y aseguró que “Yo Soy es el único programa verdaderamente descentralizado de la televisión peruana”, al llevar sus castings y grabaciones a diferentes regiones.

Morán explicó que, a lo largo de sus más de 40 temporadas —incluyendo ediciones especiales y Yo Soy Kids—, la mayoría de los ganadores han sido participantes de provincia, lo que demuestra el enorme talento que existe fuera de Lima.

Además, reveló que en esta nueva temporada están llegando imitadores provenientes de Huancayo, Tarma, Cajamarca, Andahuaylas, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Tacna, Piura, Trujillo, Catacaos, Chimbote, Callao, entre otras ciudades.

“Seguimos sorprendidos de la cantidad de gente que nuestro país produce y nos regala, de la cantidad de personas que viene a cumplir sus sueños a este escenario”, expresó Morán, quien también agradeció el respaldo del público y de la prensa durante estos años.

Finalmente, invitó a los seguidores del programa a no perderse el gran concierto en vivo de este sábado 08 de agosto a las 9:00 p. m., una edición especial que reunirá a los mejores imitadores de Yo Soy y que, según adelantó, traerá grandes sorpresas que incluso podrían involucrar al jurado.

Además, el casting de Yo Soy 2026 continúa abierto para quienes sueñan con demostrar su talento en el escenario más famoso del país. Si crees que tienes lo necesario para convertirte en el próximo gran imitador, solo debes grabar un video interpretando a tu cantante favorito y enviarlo al WhatsApp 964 598 998. ¡Pasa la voz y anímate a participar!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.