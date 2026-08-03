Villa El Salvador: inundación causa millonarias pérdidas y Rosa lucha por empezar de nuevo

Las intensas lluvias registradas en Villa El Salvador provocaron una emergencia que afectó a decenas de familias. Entre ellas está Rosa, una emprendedora que vio cómo más de un metro de agua ingresó a su vivienda tras el colapso de los desagües, destruyendo prácticamente todo a su paso.

La mujer contó que perdió electrodomésticos, ropa, alimentos y las herramientas con las que atendía su sanguchería. “Todo flotó”, relató mientras intentaba limpiar su casa, aún cubierta por lodo y aguas residuales.

Los vecinos denunciaron que la inundación no solo fue consecuencia de la lluvia, sino también del desborde del sistema de alcantarillado. Además, aseguraron que, pese a las promesas de ayuda, hasta el momento no habían recibido alimentos ni asistencia suficiente.

Otro de los afectados fue un conductor cuyo vehículo quedó completamente bajo el agua. El automóvil sufrió graves daños en el sistema eléctrico y la computadora del motor, por lo que teme haber perdido su principal herramienta de trabajo.

Por su parte, Sedapal informó que, tras una evaluación, la emergencia no habría sido causada por una rotura de la red de alcantarillado. La entidad indicó que desplegó equipos hidrojet para retirar el agua acumulada y brindar apoyo en la zona.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.