En mesa: Declaran a Marruecos campeón de Copa Africana, pese a que perdió la final ante Senegal

Marruecos fue declarado ganador 3-0 de la final y, en consecuencia, campeón de la Copa Africana de Naciones. Senegal se había impuesto por 1-0 tras la prórroga, pero ahora se le quitó el título debido a que sus jugadores abandonaron el terreno de juego durante más de 10 minutos tras un penal concedido a favor de los marroquíes. La decisión fue adoptada por la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La Real Federación Marroquí de Fútbol señaló en sus redes sociales que su reclamo nunca tuvo por objetivo cuestionar a la selección de Senegal, sino pedir que se aplique el reglamento de la competencia.

“El enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma. La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas”, remarcó.

De acuerdo a la posición de Marruecos, la selección de Senegal incurrió en conductas que supusieron la pérdida administrativa del partido en aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

A modo de reacción ante lo acontecido, la Federación Senegalesa de Fútbol y la selección del país, a través de sus cuentas en X (exTwitter), publicaron un video de la celebración del título de la Copa África, tanto de sus jugadores como de los aficionados por las calles de su país.

¿QUÉ PASÓ EN LA FINAL DE LA COPA AFRICANA DE NACIONES ENTRE SENEGAL Y MARRUECOS?

El final del partido estuvo envuelto en escándalo: los futbolistas de Senegal abandonaron la cancha después de que el árbitro sancionara un penal a favor de Marruecos en el minuto 98.

Tras algunos minutos, los senegaleses volvieron a la cancha y el marroquí Brahim Díaz ejecutó el disparo penal, pero erró al querer ‘picar la pelota’. El arquero contuvo el remate con facilidad.

Tras acabar los 90 minutos reglamentarios con igualdad sin goles, el cotejo se fue al tiempo extra, instancia en la que Pape Gueye marcó el 1-0 para Senegal.

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