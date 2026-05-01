Perú registra cifra histórica de muertes por leptospirosis en lo que va del 2026

Lo que va del 2026 se ha convertido, hasta el momento, en el año con la mayor cantidad de muertes registradas por leptospirosis en el Perú. Según cifras difundidas por el especialista en información y estadística Juan Carbajal, hasta la semana epidemiológica 16, correspondiente al 25 de abril, se reportaron 19 fallecidos a nivel nacional, superando los registros de cualquier año anterior.

De acuerdo con la información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Piura encabeza la lista de regiones con más víctimas mortales, acumulando cinco casos. Le siguen Lima con tres fallecidos —registrados en distritos como El Agustino, Puente Piedra y La Victoria—, además de Tumbes y Ucayali con dos casos cada una.

Otras regiones donde también se reportaron muertes por esta enfermedad son Apurímac, Ica, Madre de Dios, San Martín, Áncash, Cajamarca y Cusco, todas con un fallecido. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el incremento de casos y el riesgo de propagación en distintas zonas del país.

¿QUÉ ES LA LEPTOSPIROSIS?

La leptospirosis es una infección bacteriana que se transmite principalmente por el contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados. El contagio puede producirse con mayor facilidad cuando las personas presentan heridas en la piel o cuando las bacterias ingresan a través de las mucosas.

Frente a este escenario, especialistas y autoridades de salud recomiendan evitar la automedicación y acudir inmediatamente a un establecimiento médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, ojos enrojecidos, vómitos o diarrea. La detección temprana resulta clave para prevenir complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.

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