Es oficial: Alianza Lima anuncia contratación de futbolista que este año jugó en la U

Alianza Lima hizo oficial la contratación de un futbolista que este 2025 jugó por su clásico rival, Universitario de Deportes. El jugador en cuestión es el volante ofensivo Jairo Vélez. El anuncio fue hecho por el cuadro blanquiazul a través de sus redes sociales.

Cabe apuntar que Jairo Vélez es un jugador ecuatoriano nacionalizado peruano. Empezó su carrera el 2008 en Universidad Católica de Quito. En 2012 pasó al River Plate de Guayaquil, el 2013 dio el salto a Vélez Sarsfield de Argentina. El 2015 volvió a la U. Católica de su país.

Fue el 2017 que tuvo su primer paso por Perú cuando fichó por la Universidad San Martín. Al año siguiente pasó al Atlante de México, el 2019 al Cafetaleros del país azteca y el 2020 volvió al Perú para defender a la Universidad César Vallejo. En el cuadro trujillano se quedó hasta el 2024. Este año llegó a Universitario de Deportes, donde disputó 29 partidos y anotó tres goles.

Ahora, Jairo Vélez jugará en Alianza Lima,teniendo como objetivo lograr el campeonato de la Liga 2026 y conseguir superar las primeras fases de la Copa Libertadores del próximo año.

