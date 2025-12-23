Es oficial: Universitario de Deportes anuncia sorprendente fichaje para temporada 2026

A través de las redes sociales, el actual tricampeón del fútbol peruano anunció la llegada de un nuevo refuerzo ¿De quién se trata? Conócelo AQUÍ.

Universitario de Deportes continúa afinando detalles de cara a la temporada 2026. En tienda crema, son conscientes que el objetivo es lograr el ansiado tetra campeonato y tratar de llegar lo más lejos posible en Copa Libertadores, por eso ya trabajan en los refuerzos que llegarán al elenco estudiantil para la próxima temporada. Tras la llegada del técnico Javier Rabanal, Universitario anunció ahora la llegada de un defensa procedente de Atlanta de la Primera B Nacional de Argentina. Hablamos de Caín Fara.

CAÍN FARA, NUEVO JUGADOR DE UNIVERSITARIO

“El Faraón se une a las filas del más campeón” se puede leer en el post publicado en las redes oficiales del club. De esta manera, Universitario de deportes le dio la bienvenida el experimentado defensor, con pasado en Aucas y Emelec.

¿QUIÉN ES CAÍN FARA?

Caín Fara empezó su carrera en Juventud Antoniana de su país natal, Argentina. Luego de una temporada y 11 partidos jugador, llega a Estudiantes de la Tercera División. En este club, disputó 27 y anotó dos goles. Luego tuvo un paso por Ferrocarril Oeste y Aldosivi donde logró dar el salto al extranjero, primero a Sol de América de Paraguay y después a Tigre de México. Luego pasó por Aucas de Ecuador y Emelec donde lamentablemente tuvo poco protagonismo debido a las lesiones.

Sin embargo, en el 2025, disputó 31 partidos en el ascenso nacional argentino, vistiendo la camiseta de Atlanta.

