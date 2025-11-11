España desconvoca a Lamine Yamal con fuerte comunicado explicando los motivos

El delantero español, Lamine Yamal, ha sido desconvocado de la selección de España para los partidos amistosos frente a Georgia y Turquía. Sin embargo, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha generado una indignación sobre el jugador ya que cometió una falta grave en medio de su convocatoria.

Y es que el futbolista del Barcelona se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia lo cual ocasionó la molestia en la interna de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Con un duro comunicado, el ente español explicó todos los motivos.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, indicaron en la primera parte del comunicado.

Asimismo, la RFEF indica que no hubo comunicación a la Federación para dicho tratamiento, por lo que se optó por desconvocar al futbolista para priorizar la salud, seguridad y bienestar del futbolista. “Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, finalizaron.

