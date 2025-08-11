Estadio Monumental de Lima será sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025

¡Confirmado! El Estadio Monumental de Lima será escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025, programada para el sábado 29 de noviembre, según anunció el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales.

“¡La final de la CONMEBOL @Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! ¡Será el sábado 29/11 por la #GloriaEterna!”, publicó Domínguez, mensaje que rápidamente encendió la emoción de los hinchas peruanos y sudamericanos.

Será la segunda vez que el coloso donde juega de local Universitario de Deportes albergue el partido más importante de clubes en Sudamérica. La primera ocasión fue en 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate con un doblete histórico de Gabriel Barbosa.

