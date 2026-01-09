Fixture de Alianza Lima en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026

La noche de este viernes 9 de enero se desarrolló el esperado sorteo de la Liga 1 2026. Como parte del evento, quedó confeccionado el fixture del campeonato, destacando que Alianza Lima empezará el Torneo Apertura visitando a Sport Huancayo. Por contraparte, en el inicio del Clausura, los blanquiazules serán locales ante los huancaínos.

También quedó establecido que, en la fecha 9 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima. En tanto, los íntimos serán locales ante los cremas en la fecha 9 del Torneo Clausura.

En cuanto a la última fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima será visita ante FC Cajamarca. En tanto, en la última jornada del Clausura (y de todo el año), los blanquiazules serán locales ante los cajamarquinos.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1 2026

A continuación podrás conocer el fixture completo de Alianza Lima en la Liga 1 2026:

Torneo Apertura

Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. Melgar

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Torneo Clausura

Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC

Fecha 6: Melgar vs. Alianza Lima

Fecha 7: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT

Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca

VIDEO RECOMENDADO