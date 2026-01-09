Fixture de Alianza Lima en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026
La noche de este viernes 9 de enero se desarrolló el esperado sorteo de la Liga 1 2026. Como parte del evento, quedó confeccionado el fixture del campeonato, destacando que Alianza Lima empezará el Torneo Apertura visitando a Sport Huancayo. Por contraparte, en el inicio del Clausura, los blanquiazules serán locales ante los huancaínos.
También quedó establecido que, en la fecha 9 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima. En tanto, los íntimos serán locales ante los cremas en la fecha 9 del Torneo Clausura.
En cuanto a la última fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima será visita ante FC Cajamarca. En tanto, en la última jornada del Clausura (y de todo el año), los blanquiazules serán locales ante los cajamarquinos.
FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1 2026
A continuación podrás conocer el fixture completo de Alianza Lima en la Liga 1 2026:
Torneo Apertura
Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima
Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima
Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys
Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima
Fecha 6: Alianza Lima vs. Melgar
Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima
Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC
Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Torneo Clausura
Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo
Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima
Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético
Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima
Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC
Fecha 6: Melgar vs. Alianza Lima
Fecha 7: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima
Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT
Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima
Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau
Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima
Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima
Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano
Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima
Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca