Fixture de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026
La noche de este viernes 9 de enero se desarrolló el esperado sorteo de la Liga 1 2026. Como parte del evento, quedó confeccionado el fixture del campeonato, destacando que Universitario de Deportes empezará el Torneo Apertura recibiendo a ADT. Por contraparte, en el inicio del Clausura, los cremas visitarán a los tarmeños.
También quedó establecido que, en la fecha 9 del Torneo Apertura, la U recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima. En tanto, los íntimos serán locales ante los merengues en la fecha 9 del Torneo Clausura.
En cuanto a la última fecha del Torneo Apertura, Universitario será local ante Sport Huancayo. En tanto, en la última jornada del Clausura (y de todo el año), los cremas serán visitantes ante los huancaínos.
FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LA LIGA 1 2026
A continuación podrás conocer el fixture completo de Universitario de Deportes en la Liga 1 2026:
Torneo Apertura
Fecha 1: Universitario vs. ADT
Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
Fecha 7: Universitario vs. UTC
Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso
Fecha 11: Melgar vs. Universitario
Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético
Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Torneo Clausura
Fecha 1: ADT vs. Universitario
Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
Fecha 3: Cienciano vs. Universitario
Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario
Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
Fecha 7: UTC vs. Universitario
Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos
Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario
Fecha 11: Universitario vs. Melgar
Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario