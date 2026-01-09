Fixture de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026

La noche de este viernes 9 de enero se desarrolló el esperado sorteo de la Liga 1 2026. Como parte del evento, quedó confeccionado el fixture del campeonato, destacando que Universitario de Deportes empezará el Torneo Apertura recibiendo a ADT. Por contraparte, en el inicio del Clausura, los cremas visitarán a los tarmeños.

También quedó establecido que, en la fecha 9 del Torneo Apertura, la U recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima. En tanto, los íntimos serán locales ante los merengues en la fecha 9 del Torneo Clausura.

En cuanto a la última fecha del Torneo Apertura, Universitario será local ante Sport Huancayo. En tanto, en la última jornada del Clausura (y de todo el año), los cremas serán visitantes ante los huancaínos.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LA LIGA 1 2026

A continuación podrás conocer el fixture completo de Universitario de Deportes en la Liga 1 2026:

Torneo Apertura

Fecha 1: Universitario vs. ADT

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Torneo Clausura

Fecha 1: ADT vs. Universitario

Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario

Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Fecha 7: UTC vs. Universitario

Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario

Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario

