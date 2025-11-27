Flamengo vs Palmeiras: a qué hora y dónde ver la final de Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores se juega este sábado 29 de noviembre en Lima, Perú. El estadio Monumental albergará este encuentro internacional por segunda vez en su historia y Flamengo y Palmeiras pelearán por el trofeo.

El ‘Mengao’ ya conoce lo que es jugar en el Monumental y campeonar ahí, pues en 2019 enfrentó a River Plate y lo derrotó con un marcador de 2-1, mientras que por el lado de Palmeiras, el ‘Verdao’ también ha jugado en Ate, pues en esta edición de Copa, visitó Lima y goleó 4-0 a Universitario.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre Flamengo y Palmeiras, sobre todo, conoce el horario del partido y las señales que estarán a cargo del evento de Conmebol.

¿A QUÉ HORA ES LA FINAL ENTRE FLAMENGO Y PALMEIRAS?

La final de Copa Libertadores está programada para las 4 de la tarde del sábado 29 de noviembre. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio Monumental de Universitario de Deportes y contará con hinchas brasileños en todas las tribunas y palcos del coloso.

¿DÓNDE VER LA FINAL ENTRE FLAMENGO Y PALMEIRAS?

Para ver la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, deberás sintonizar la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el partido en vivo y en directo por Disney Plus y ver la previa del encuentro en las redes sociales de Latina Noticias.

