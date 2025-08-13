Fossati confía en que Universitario puede vencer a Palmeiras en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes se alista para un reto de alta exigencia. El próximo jueves 14 de agosto, a las 19:30 horas, en el estadio Monumental de Ate, el equipo crema recibirá al poderoso Palmeiras de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El técnico Jorge Fossati manifestó plena confianza en las posibilidades de su plantel, sin caer en excesos de confianza ni subestimación del rival.

“Seríamos muy desubicados nosotros si pensáramos que ahora el Palmeiras pasó de ser el equipo más elogiado de Sudamérica a ser un equipo pobre. Con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, pero tenemos mucha fe en nuestro equipo”, dijo el DT, quien reconoció al equipo brasileño como el mejor de Sudamérica.

Fossati destacó que si Universitario llegó a esta instancia es porque tiene condiciones para competir de igual a igual.

“Y si estamos acá (octavos de final), si hemos llegado hasta acá, es para poner lo mejor de cada uno de nosotros. Aunque para 99% de los entendidos esto pueda ser una utopía, nosotros no pensamos así. Creemos que porcentaje más, porcentaje menos, las chances de ganar están y eso es lo que vamos a tratar de hacer”, precisó.

Sin embargo, el estratega de 72 años se mostró contrariado por la decisión de los organizadores de la Liga 1 en programar los partidos de la sexta fecha del Torneo Clausura en medio los partidos de la Copa Libertadores.

“A mi gusto en una decisión equivocada se juega la sexta fecha entre semana y eso, si tuviéramos la intención de favorecer a todos, a los que estamos jugando Copa y a la propia selección, deberíamos permitir que no se jugara esta sexta fecha a la mitad de estos dos partidos”, manifestó.

Agregó: “Hay tiempo para hacerlo después de la fecha FIFA. Y de esa manera ya tenemos bastante con la intensidad que son los partidos de Copa, pero con eso los jugadores tendrían muchísimo mejores condiciones de llegar a la selección de mejor manera, pero parece que ni los que representamos a Perú en cuanto a los clubes ni la propia selección está en la consideración de la liga cuando hace el fixture”, culminó.

Universitario es el único club peruano que sigue en carrera en la Copa Libertadores 2025 y buscará emular la histórica campaña de 1972, cuando alcanzó la final del certamen. El choque ante Palmeiras será clave para soñar con la clasificación a los cuartos de final y dar un paso más en la ilusión de volver a poner el nombre del fútbol peruano en lo más alto de Sudamérica.

