FPF anuncia que no acatará el fallo del TC que ordena la inclusión de Binacional en la Liga 1 del 2027

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que no reincorporará a Binacional en la primera división, tal como lo ordena una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Aseveró que los temas deportivos deben ser resueltos “estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), conforme a los lineamientos de la FIFA, la Conmebol y el estatuto de la FPF”.

El origen del conflicto: Caso Sport Boys 2023

El veredicto del TC ordena restar cuatro unidades a Sport Boys en el campeonato del 2023 debido a infracciones en el sistema de licencias. No obstante, la FPF precisó que dicho castigo ya había sido anulado previamente por un fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), lo que entrampa la viabilidad de la orden judicial.

Binacional permanece en zona de descenso

Más allá de la polémica por los puntos, la entidad de San Luis fue tajante: la tabla general no sufriría alteraciones que beneficien a Binacional.

La FPF aclara que si se hiciera efectiva la quita de puntos a la escuadra rosada, la ubicación del club puneño en la clasificación general de aquella temporada no varía: se mantiene en la casilla 17, es decir, en puestos de pérdida de categoría.

Por tal motivo, la FPF enfatizó que no existe base legal ni mérito en el campo de juego para que el ‘Poderoso del Sur’ clasifique o sea incluido en la Liga 1.

Discrepancia institucional y la vía del TAS

Si bien el ente rector del balompié nacional manifestó su respeto por el marco constitucional, rechazó abiertamente el dictamen del TC por obviar el impacto colateral en terceros equipos que no participaron del litigio.

Finalmente, la FPF recordó que los conflictos de índole estrictamente futbolística deben dirimirse bajo la jurisdicción de los tribunales deportivos (TAS) y normativas de la FIFA y Conmebol, garantizando la transparencia y la estabilidad jurídica del fútbol local.

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