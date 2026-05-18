Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Ni Marciano Cantero ni Paloma San Basilio cedieron la silla y todo terminó en un nuevo empate!

Esta vez, el enfrentamiento entre Marciano Cantero y Paloma San Basilio volvió a terminar en empate, dejando al jurado completamente dividido.

Durante la devolución, los jueces elogiaron el enorme crecimiento artístico de Paloma San Basilio. Destacaron especialmente la dificultad de la canción elegida y la capacidad que tuvo para dominar los medios y agudos con gran seguridad sobre el escenario.

Cachín incluso la calificó como “indestructible” e “inquebrantable”, mientras Ricardo Morán resaltó que la elección de la canción fue una estrategia perfecta para explotar las fortalezas vocales y actorales del personaje.

Sin embargo, Marciano Cantero tampoco se quedó atrás. El jurado volvió a destacar el carisma y la seguridad escénica del consagrado, señalando que, pese a su corta edad, logra encarnar a un personaje mucho mayor con gran naturalidad y dominio.

Además, resaltaron la conexión constante que mantiene con el público y la manera en que logra integrar a su banda dentro del show, haciendo que cada presentación se sienta viva y cercana.

Finalmente, tras una batalla muy pareja y llena de elogios para ambos participantes, el jurado no logró inclinar completamente la balanza y decidió que el enfrentamiento termine nuevamente en empate.

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