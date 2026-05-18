Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero no se confía y Paloma San Basilio vuelve con todo por la silla!
La tensión continúa creciendo tras el empate entre Marciano Cantero y Paloma San Basilio. Ambos participantes regresaron al escenario para disputar un nuevo enfrentamiento que definirá quién se queda con la silla de consagrado.
Tras lograr el empate en su primer día como consagrado, Marciano Cantero confesó sentirse satisfecho con el resultado y aseguró que disfrutó muchísimo la batalla. Además, dejó claro que reconoce el nivel de su rival y que ahora deberá prepararse todavía más para mantenerse en competencia.
Durante la entrevista, también tomó con humor el hecho de haber sido elegido para esta batalla. Incluso bromeó señalando que Paloma San Basilio “le tuvo miedo a alguien más”, aunque reconoció inmediatamente la fuerza artística de su contrincante.
El participante aseguró que esta nueva presentación será aún más complicada porque ambos tienen canciones muy fuertes dentro de su repertorio.
Por su parte, la imitadora de Paloma San Basilio salió al escenario con toda la elegancia y potencia interpretativa que caracteriza al personaje, interpretando “Libre” en una presentación cargada de dramatismo y fuerza vocal.
