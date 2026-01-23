Franco Navarro da detalles de la separación de Zambrano, Trauco y Peña de Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa un momento muy delicado luego de la denuncia por presunta violencia sexual presentada en Argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Ante la gravedad del caso y tras horas de silencio institucional, el director deportivo del club íntimo, Franco Navarro, se pronunció públicamente y confirmó que los tres jugadores incurrieron en un acto de indisciplina durante la reciente gira internacional del equipo.

Navarro explicó que la decisión de separar indefinidamente a Zambrano, Trauco y Peña no está relacionada directamente con la denuncia penal, sino con una falta comprobada al reglamento interno del club. Según detalló, los futbolistas hicieron ingresar a dos mujeres a la concentración del plantel en Uruguay, hecho que va en contra de las normas establecidas por la institución.

“Fue un día en el que muy tarde en la noche terminamos de enfrentar a Colo Colo. Después de tres partidos, Pablo Guede define una base importante y el equipo cumplió con las expectativas. Hasta ahí estaba todo bien. Hoy aparecen noticias que a todos nos han conmovido, nos dejan tristes y una serie de situaciones que son difíciles de explicar, pero hay que darle al entrenamiento”, señaló Navarro, contextualizando el momento deportivo que atravesaba el equipo antes de conocerse la denuncia.

DECISIÓN TOMADA

El director deportivo indicó que, tras conocerse los hechos, sostuvo una reunión con el entrenador Pablo Guede y, luego de una investigación interna, se tomó la determinación de separar a los tres jugadores de manera indefinida. “Con Pablo Guede nos reunimos y tomamos la decisión de separar indefinidamente a los tres jugadores, no por la denuncia, pero sí por la indisciplina al hacer ingresar a mujeres a la concentración”, afirmó en RPP.

Navarro fue enfático en deslindar responsabilidades institucionales respecto al proceso judicial en curso y reiteró que el club actuará conforme avance la investigación de las autoridades argentinas. No obstante, dejó claro que Alianza Lima no puede pasar por alto faltas al reglamento interno, más aún en un contexto tan sensible y de alta exposición pública.

La denuncia fue presentada por una joven argentina de 22 años, quien acusa a los futbolistas de un presunto abuso sexual ocurrido en el hotel de concentración del equipo en Uruguay, cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata. El caso ha generado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.

